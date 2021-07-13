В стране и мире В России запатентовали облик новейших многоступенчатых ракет-носителей Ян Брацкий Носитель будет собирается из универсальных ракетных модулей на базе двигателей типа РД-171 и РД-180 с различной грузоподъемностью. © Фото: ГК "Роскосмос" Читайте нас на: Ракетно-космическая корпорация «Энергия», специалисты которой собирают космические корабли «Прогресс» и «Союз», запатентовала компоновку многоступенчатых модульных ракет-носителей. Максимальный вариант комплектации такой ракеты представляется аналогом Starship от компании SpaceX Илона Маска. «Задачей изобретения является создание семейства унифицированных многоступенчатых модульных ракет-носителей с широким диапазоном грузоподъемности», - пишет РИА Новости. Ракета собирается на базе двигателей РД-171 и РД-180. Грузоподъемность носителя будет отличаться в зависимости от компоновки ракеты. Согласно документации, максимальная комплектация ракеты-носителя будет оснащаться 14 двигателями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика