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МИД РФ: в зарубежных тюрьмах сидит более девяти тысяч россиян

Алексей Курильченко
07:35 30.08.2021
В зарубежных тюрьмах заключены около девяти тысяч граждан РФ, заявил представитель МИД России.
МИД РФ: в зарубежных тюрьмах сидит более девяти тысяч россиян
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
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На сегодняшний день в иностранных пенитенциарных учреждениях содержатся около девяти тысяч россиян. В их число входят граждане РФ с различным процессуальным статусом: как обвиняемые и подозреваемые, так и люди, в отношении которых уже был вынесен приговор. Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

«Общее количество российских граждан, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях за рубежом с различным процессуальным статусом... По состоянию, скажем, на 12 августа этого года, общее число составило 9218 человек. Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений является 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств», - сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Лукьянцев отметил, что данные цифры не точны, так как некоторые страны не разглашают точную информацию о заключенных иностранцах. По мнению дипломата, это делается для того, чтобы «скрыть проблемы с пенитенциарными органами».

Ранее в интервью NBC президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности обмена заключенными между РФ и США. Президент отметил, что знает о существовании граждан США, которые отбывают наказание в тюрьме в России, однако, по его словам, если сравнить это с числом россиян, которые находятся в тюрьмах США, то «эти цифры несопоставимы».

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