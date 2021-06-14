Путин не исключает обмена заключенными между РФ и США

Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что не исключает возможности обмена заключенными между РФ и США.

«Да, конечно», - коротко ответил Путин на вопрос о том, готов ли он к подобному обмену.

На вопрос, не желают ли российские власти освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил, что знает существовании граждан США, которые отбывают наказание в тюрьме в России, однако, по его словам, если сравнить это с числом россиян, которые находятся в тюрьмах США, то «эти цифры несопоставимы».

Глава государства при этом заверил, что с отбывающим срок блогером Алексеем Навальным в колонии будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим.

Путин также назвал фарсом обвинения в том, что российские хакеры и руководство РФ якобы стоят за кибератаками на Соединенные Штаты. Одновременно с этим он выразил надежду на запуск процесса сотрудничества между Москвой и Вашингтоном в борьбе с киберпреступностью.