СМИ: ПРО США перехватила пять ракет, выпущенных по аэропорту Кабула

По международному аэропорту Кабула было выпущено пять ракет. Предположительно, они были перехвачены американской системой ПРО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

«Представитель США, пожелавший остаться анонимным, сообщил о пяти выпущенных ракетах. Однако достоверно неизвестно, все ли из них были сбиты системой ПРО США», - говорится в сообщении.

Ранее, по сообщению СМИ, в Кабуле девять мирных жителей, включая шестерых детей стали жертвами удара, произведенного с американского беспилотного летательного аппарата. Атака, как сообщил телеканал CNN, предназначалась для устранения автомобиля террористов.