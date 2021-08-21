Состоялась жеребьевка конкурса «Тактический стрелок» АрМИ-2021 под Рязанью

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Международный конкурс «Тактический стрелок» - это комплекс военно-спортивных стрелковых состязаний среди военнослужащих проводится в четыре этапа, которые предполагают соревнования в индивидуальном зачете, двойках и всей командой.

Новая дисциплина способствует повышению навыков владения штатным стрелковым оружием, обобщению передовых методик огневой и тактической подготовки с целью совершенствования практических навыков личного состава к выполнению задач в различных условиях обстановки в плотном соприкосновении с противником.

«Основная цель конкурса - это дружба государств для сохранения мира на земле. Результаты конкурса не так важны, они приходят и уходят, а дружба и мир – это то, что останется на вечность» - отметил в своем выступлении заместитель командующего генерал-майор Анатолий Концевой.

Международный конкурс «Тактический стрелок» пройдет в период с 22 августа по 2 сентября. В соревнованиях примут участие более 130 военнослужащих в составе 17 команд, представляющих свои страны.