Состоялась жеребьевка конкурса «Тактический стрелок» АрМИ-2021 под Рязанью
На территории учебного центра «Сельцы» под Рязанью прошла жеребьевка конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
На территории учебного центра «Сельцы» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова под руководством главного судьи конкурса «Тактический стрелок-2021» - заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Анатолия Концевого - была проведена жеребьевка, на которой определялась очередность выхода на рубеж команд-участниц. Первыми в борьбу вступят команда Венесуэлы, второй на рубеж выйдет Казахстан, третьими на стрельбу выйдет команда Республики Конго. Сборная команда Российской Федерации будут выступать под восьмым номером.
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