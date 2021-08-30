Военные РФ передали 250 продуктовых наборов жителям сирийской деревни Хазаза

Сотрудники российского ЦПВС в САР выдали около 250 продуктовых наборов жителям населенного пункта Хазаза в провинции Алеппо. В северной сирийской деревне российский гуманитарный конвой ждали с нетерпением. Более того, местные жители сами помогали разгружать грузовик. Они знали, что этим машинам еще везти продуктовые наборы в соседние села.

«Мы пережили самое страшное событие - войну. В нашу деревню и соседние люди смогли вернуться только с помощью наших российских друзей. И большое спасибо за гуманитарную помощь, нам здесь сейчас очень тяжело жить. После войны у нас большая безработица и много проблем с питанием», - рассказал глава деревни Хазаза Мухамед Ибрагим.

В коробках каша, пшеничная и рисовая крупа, сухое молоко и сахар. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон привозят сюда такие наборы регулярно, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы.

Раньше эти крестьяне продавали в соседние страны сотни тонн овощей. Сейчас из-за санкций некогда плодородный край превращается в пустыню. Резко выросли цены на удобрения, семена и топливо. Да и после войны осталось мало мужчин, способных обрабатывать землю.

«Конечно, сейчас очень трудно. Мой сын погиб во время войны. До войны он помогал мне работать в поле. Теперь я одна. Много работать на солнце из-за возраста не могу, поэтому зарабатываю очень мало», - призналась жительница поселения Амина Абду Аль Хуссейн.

Отрезанная от мировых рынков деревня сейчас не в состоянии выращивать овощи даже на внутренний рынок страны. Спрос упал, торговцы сюда пока не добираются. И таких деревень в Сирии, жители которых отчаянно нуждаются в помощи, немало.

Ранее сообщалось, что в сирийском Алеппо был организован и сейчас успешно функционирует самый крупный в стране завод по переработке пластика. Через предприятие, которое поддерживается на государственном уровне, проходит 70% обретающего вторую жизнь пластика со всей САР.