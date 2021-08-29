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Вторая жизнь вещей: как работает завод по переработке пластика в Алеппо

Алексей Дегтярев
05:39 29.08.2021
На предприятии нашли работу и ветераны, освобождавшие город от террористов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пластиковые трубы, которые производят на одном из предприятий в сирийском Алеппо, еще вчера были выброшенными бутылками, пакетами и одноразовыми вилками. Сегодня этот мусор снова превращается в нужные для человека вещи — в городе, где еще сравнительно недавно шли  тяжелые бои научились делать из вторичного пластика изделия, пригодные для жизни.

Организовать такое предприятие в полуразрушенном городе было непросто. Перебои с электричеством и водой мешают работе, но работники справляются. Джазиф Хоша, основатель фабрики, говорит, что большую роль сыграла поддержка друзей.

«После войны руки опускались, боялся начинать дело. Но друг настоял, он — крупный бизнесмен. Мы получили кредит и государственный заказ на изготовление этих труб», — рассказывает он.

Бизнес с удовольствием поддерживают на государственном уровне. В этом климатическом поясе без дополнительных систем орошения крестьянам просто не обойтись. На заводе производятся тысячи километров труб для местных огородов.

Пока это самое крупное предприятие подобного плана в Сирии. Со всей страны свозят 70% переработанного пластика. Здесь же находят работу  ветераны, освобождавшие город от террористов.

«Я — бывший военный. Сначала мне было трудно понять, как работают эти станки, за что отвечают каждая кнопка и рычаг. Пришлось проходить дополнительное обучение. Теперь же я сам помогаю младшим сотрудникам», — поясняет сотрудник предприятия Махмуд Талмут Саядин.

За трубами буквально стоит очередь из хлеборобов, так как на севере Сирии находятся основные посевные площади страны. Этот маленький, но, по праву, очень гордый завод уже смог обеспечить потребности оросительной системы большинства фермерских хозяйств провинции Алеппо.

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