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Рухнувший в озеро вертолет Ми-8 подняли со дна на Камчатке

Анна Берестовая
03:47 30.08.2021
Потерпевший крушение вертолет Ми-8 подняли со дна Курильского озера.
Рухнувший в озеро вертолет Ми-8 подняли со дна на Камчатке
© Фото: МЧС РФ
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На Камчатке удалось успешно извлечь со дна Курильского озера фюзеляж потерпевшего крушение в середине августа вертолета Ми-8. Транспорт был поднят на 40 метров и закреплен на понтонах в 570 метрах от берега для последующего продолжения операции.

Соответствующую информацию сообщил зампред правительства Камчатского края Роман Василевский. В ближайшее время планируется переместить вертолет как можно ближе к берегу и с помощью техники либо силами водолазов удалить его из водоема. Как сообщает РИА Новости, поднять вертолет удалось не с первой попытки.

Ранее спасатели подняли с глубины тела всех погибших в катастрофе с Ми-8 людей. Жертвами трагедии вертолета стали восемь человек. Всего на борту на момент крушения воздушного транспорта находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

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