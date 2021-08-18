На Камчатке подняли тела всех погибших в катастрофе вертолета Ми-8

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что тела всех погибших в катастрофе вертолета Ми-8 на Камчатке подняты со дна Курильского озера. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере», - сообщил Солодов.

Он добавил, что теперь спасателям предстоит поднять корпус вертолета для проведения следственных действий, а также для избежания возможных негативных последствий для экологии.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение при заходе на посадку на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок.