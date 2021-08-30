Замглавы Минобороны Татьяна Шевцова посетила Храм Святого Саввы в Сербии

Заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова посетила самый крупный на Балканах и один из крупнейших в мире православный храм - Храм Святого Саввы. Посещение было организовано в рамках визита замглавы Минобороны РФ в Сербию в связи со стартом конкурса военной полиции АрМИ-2021 «Страж порядка».

У входа в здание российскую делегацию во главе с Шевцовой встретил протодиакон собора. Представитель духовенства провел экскурсию, продемонстрировав убранство религиозного сооружения и рассказав об истории одного из главных храмов Сербской Православной церкви.

Ранее замглавы российского военного ведомства встретилась с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем для обсуждения военно-экономического сотрудничества Москвы и Белграда. Встреча прошла в дружественной атмосфере и была сопровождена взаимным обменом подарками.