Армия Замглавы Минобороны Шевцова и министр обороны Сербии обсудили военно-экономическое сотрудничество в Белграде Андрей Аркадьев Как заявила замминистра обороны РФ, Армейские международные игры - это важное направление совместной боевой подготовки. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Замглавы российского военного ведомства Татьяна Шевцова и министр обороны Сербии Небойша Стефанович провели встречу. Они обсудили военно-экономическое сотрудничество Москвы и Белграда, сообщает Министерство обороны 30 августа. Российская и сербская стороны обменялись подарками. Стефановичу вручили стреляющую миниатюрную копию винтовки Мосина. Шевцовой подарили миниатюрную икону святой Петки и штык-нож от карабина М48. «Ваше присутствие на открытии Армейских игр для нас большая честь. Я очень рад слышать, что наши ребята на этих играх хорошо себя показали», - сказал глава сербского военного ведомства. Он отметил, что для небольшой армии Сербии выступление на конкурсе АрМИ-2021 является хорошим показателем. Напомним, накануне Шевцова открыла конкурс военных полицейских в Сербии «Страж порядка». Вместе с ней участие в торжественной церемонии принял Стефанович. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика