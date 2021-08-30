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Замглавы Минобороны Шевцова и министр обороны Сербии обсудили военно-экономическое сотрудничество в Белграде

Андрей Аркадьев
15:34 30.08.2021
Как заявила замминистра обороны РФ, Армейские международные игры - это важное направление совместной боевой подготовки.
Замглавы Минобороны Шевцова и министр обороны Сербии обсудили военно-экономическое сотрудничество в Белграде
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Замглавы российского военного ведомства Татьяна Шевцова и министр обороны Сербии Небойша Стефанович провели встречу. Они обсудили военно-экономическое сотрудничество Москвы и Белграда, сообщает Министерство обороны 30 августа.

Российская и сербская стороны обменялись подарками. Стефановичу вручили стреляющую миниатюрную копию винтовки Мосина. Шевцовой подарили миниатюрную икону святой Петки и штык-нож от карабина М48.

«Ваше присутствие на открытии Армейских игр для нас большая честь. Я очень рад слышать, что наши ребята на этих играх хорошо себя показали», - сказал глава сербского военного ведомства.

Он отметил, что для небольшой армии Сербии выступление на конкурсе АрМИ-2021 является хорошим показателем.

Напомним, накануне Шевцова открыла конкурс военных полицейских в Сербии «Страж порядка». Вместе с ней участие в торжественной церемонии принял Стефанович.

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