Небензя рассказал, почему РФ воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН по Афганистану
Российская Федерация воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН по Афганистану. Как сообщил Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН, авторы документа проигнорировали ряд волнующих Москву деталей. В частности, в резолюции не была указана необходимость борьбы с ИГ*.
«Во-первых, несмотря на то, что резолюция была предложена на фоне чудовищного теракта, авторы категорически отказались упоминать в пассаже по борьбе с терроризмом международно признанную террористической организацией ИГИЛ*», - цитирует РИА Новости постпреда РФ при ООН Василия Небензю.
Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану. Документ призывает террористическое движение «Талибан»* обеспечить безопасный выезд иностранцев и афганцев из страны.
*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.
*ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ.