СБ ООН принял резолюцию по Афганистану
Международная организация 30 августа приняла резолюцию по Афганистану.
© Фото: Manuel Elias UN Photo Globallookpress
В понедельник, 30 августа, Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Афганистану, сообщает ТАСС. Положительно проголосовали 13 членов организации, Россия и Китай воздержались от голосования.
В резолюции призывают движение «Талибан»* обеспечить безопасный выезд афганцев и иностранных граждан.
Документ также предполагает увеличение сил по предоставлению гуманитарной помощи.
*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.