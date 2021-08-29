ФСБ раскрыла имена украинцев, казнивших мирных жителей во время ВОВ

ФСБ в рамках проекта «Без срока давности» рассекретили документы, в которых указаны имена украинцев, устроивших массовые казни мирных жителей Орловской области во времена Великой Отечественной войны (ВОВ).

В числе этих документов - протоколы допросов некоего Александра Родина, который служил в карательном отряде «Украинская компания», созданном в июне 1942 года. Сообщается, что в руководство отряда входили уроженцы Украины.

Они устраивали массовые казни в Знаменском районе, за все время было убито 170 человек, включая младенцев, женщин и стариков, передает РИА Новости со ссылкой на документы.

Как указано в рассекреченных документах, командовал отрядом бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман, который сдался гитлеровцам в 1941 году.

Как рассказал на допросах Родин, отряд состоял из четырех взводов - комендантского, двух стрелковых и минометного. В каждом взводе было 12 человек. Те были разбиты на два отделения по шесть человек.

Родин указал и имена командиров взводов: Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин.

Так, в июле 1942-го Баюров командовал расстрелами жителей Знаменского района. Во время одного из них он убил восемь девушек и женщин.

«Когда отряд выполнил свою задачу, я в числе других был зачислен на службу солдатом в немецкую армию и служил до 12 февраля 1943 года, с оружием в руках боролся против советского народа», - рассказал Родин.

По его словам, боясь ответственности, он хотел уехать с семьей в Германию, но жена на это не согласилась. В итоге мужчина остался жить в селе. Позже ему предъявили обвинение в измене Родине.

Ранее ФСБ обнародовала документы о преступлениях фашистов в Ростовской области в годы войны.

В документах представлены факты зверств солдат Вермахта, которые терроризировали более тридцати районов донского региона с февраля по июнь 1943 года.