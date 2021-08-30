В ПКР прокомментировали отказ украинского призера сделать фото с российскими победителями в Токио

Шеф миссии команды Паралимпийского комитета России на Играх в Токио Павел Рожков предположил, почему легкоатлет из Украины Игорь Цветов не стал фотографироваться с коллегами из России, несмотря на то, что стоял с ними на одном пьедестале и стал серебряным призером Паралимпиады в беге на 100 метров.

«На Паралимпийских играх существуют некоторые ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в том числе соблюдение социальной дистанции. Возможно, это и побудило Игоря Цветова отказаться от традиционного совместного фотографирования», - прокомментировал «Звезде» Павел Рожков.

Рожков также подчеркнул, что Дмитрий Сафронов, Игорь Цветов и Артем Калашян получили свои награды заслуженно, поэтому и оказались все вместе на пьедестале почета.

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, получив серебряную медаль, отстранился от россиян на церемонии награждения, когда они предложили ему попозировать с медалями для фотографов, чтобы зафиксировать этот момент для истории Паралимпийских Игр.