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Украинский паралимпиец отказался от совместного фото с российскими спортсменами

Валентина Пескова
19:45 30.08.2021
Коллеги из России предложили сделать совместную фотографию со спортсменом из Украины, однако он от них отстранился.
Украинский паралимпиец отказался от совместного фото с российскими спортсменами
© Фото: @ukrgorlovka Twitter
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Легкоатлет из Украины Игорь Цветов, завоевавший серебро Паралимпиады в Токио в беге на 100 метров, отказался сфотографироваться с российскими спортсменами во время церемонии награждения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, бегуны из Паралимпийского комитета России (ПКР) предложили Цветову сделать совместное фото со всеми призерами, занявшими пьедестал. Однако он поспешил от них отстраниться.

В финале стометровки украинский атлет противостоял трем бегунам из ПКР - Дмитрию Сафронову, Артему Калашяну и Давиду Джатиеву. Игорь Цветов опередил Калашяна и Джатиева, однако уступил Сафронову в борьбе за «золото». Российский спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, что является новым мировым рекордом. 

Бывший рекордсмен мира россиянин Артем Калашян завоевал бронзовую медаль (11,75). У пришедшего к финишу вторым украинца Игоря Цветова результат составил 11,47. Давид Джатиев показал четвертый результат - 11,82.

Соревнования проходили в классе Т35, в которых выступают спортсмены с нарушением координации.

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