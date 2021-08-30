Против сбившего на электросамокате девочку в Сочи завели уголовное дело

В Краснодарском крае завели уголовное дело в отношении мужчины, который, по данным правоохранителей, на электросамокате сбил девочку в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочке (ч.1 ст.118 УК РФ)», — уточняется на сайте ведомства.

По версии следствия, мужчина наехал на девочку вечером 22 августа. Ребенок получил перелом и находится под наблюдением врачей.

Подозреваемый признал вину и готов помочь девочке с лечением и реабилитацией.

Расследование уголовного дела продолжается, изучается запись камеры видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза и проверка самоката.

Ранее глава управления ГИБДД по Москве сказал, что самокатам нужно ездить по велодорожкам. Правоохранители считают, что средства индивидуальной мобильности необходимо выделить среди участников дорожного движения.