Американский грузовой корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Усовершенствованная версия грузового космического корабля Cargo Dragon, сконструированного компанией SpaceX, совершила успешную автономную стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС была осуществлена в 17.30 по московскому времени. Корабль доставил на станцию около 2,8 тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов экипажем станции.

Новый полет «грузовика» SpaceX к МКС стал уже 23-м по счету и третьей миссией модифицированного варианта корабля, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. Кроме того, он может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором и оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению с 40 днями, как это было в прежних вариантах.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции. Сейчас изобретение инженеров Илона Маска является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.