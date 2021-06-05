В стране и мире Американский грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС Олеся Степакова Корабль доставил на станцию более трех тонны груза © Видео: Twitter, @NASA © Фото: NASA, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Американский грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщили в NASA. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 3 июня. Корабль доставил на станцию более трех тонны груза, среди прочего, – новые солнечные батареи. Ранее, 3 июня, первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая до этого стартовала на орбиту с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon, совершила успешную посадку на морскую платформу в Атлантике. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика