Американский грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
Корабль доставил на станцию более трех тонны груза
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Американский грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщили в NASA.
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 3 июня. Корабль доставил на станцию более трех тонны груза, среди прочего, – новые солнечные батареи.
Ранее, 3 июня, первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая до этого стартовала на орбиту с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon, совершила успешную посадку на морскую платформу в Атлантике.