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В Башкортостане идет борьба между жителями из-за открытия центра для особенных детей

Диана Сирази
Кира Тило
18:44 30.08.2021
В Башкортостане в одной из многоэтажек собираются открыть центр для особенных детей. Однако жильцы дома против подобного соседства, заявив, что таким детям тут не место.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С самого утра во дворе многоэтажки Башкортостана идет внеплановое собрание - жители обсуждают соседство с реабилитационным центром для особенных детей. Жильцы против открытия организации, потому что считают детей больными, а не особенными.

Активисты уже привыкли слушать подобные выходки. Также они рассказали, что теперь их стали запугивать и мешать работать.

Лидеры организации детей с инвалидностью своими силами строили учебно-развивающий центр. Администрация города выделила для этого площадь бывшего ателье. Раньше у центра не было определенного места - педагоги и учащиеся приезжали на разные съемные квартиры.

Родители уже начали делать ремонт, завезли игрушки, но некоторые вещи остаются нераспакованными. Администрация Стерлитамака расторгла договор с центром после конфликта.

На защиту детей встала певица Эвелина Блёданс, она тоже мама особенного ребенка. По ее мнению, жильцы могут привести своих детей в этот центр и поиграть с особенными детьми.

«Возьмите себя в руки, поймите, что этим детям надо развиваться, раньше об этих центрах не могли мечтать! Если люди создают центры, то помогайте, содействуете, приходите, приводите своих детей, учите их толерантности и знакомьте с особенными детками», - отметила Блёданс.

После резонанса в СМИ чиновники Стерлитамака пообещали родителям найти другое помещение, с более лояльными соседями.

Месяц назад подобная ситуация произошла в культурной столице страны. Дети вышли на прогулку, рядом гуляла девочка из соседнего подъезда, они вместе катались на качелях. Конфликт случился после того, как одна из местных жительниц попыталась прогнать детей с особенностями развития с общей детской площадки.

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