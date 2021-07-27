Право «сильного»: почему произошел скандал с особенными детьми на площадке в Петербурге

Волну возмущения вызвало видео, снятое на одной из детских площадок Санкт-Петербурга, из-за которого Следственный комитет уже инициировал проверку. Женщина, которая теперь избегает общения с прессой, грубо выгоняет с площадки детей с особенностями развития, воспитанников Центра инклюзивных проектов. Дети вышли на прогулку, рядом гуляла девочка из соседнего подъезда, они вместе катались на качелях. До тех пор, пока ее бабушка не решила «навести порядок».

«У вас своя должна быть площадка, у вас свои должны быть карантины. В 3-й корпус шуруйте свой. Я собственник здесь от арендатора», - кричит разгневанная женщина, скандал с которой попал на видео.

«Собственник» ведет себя крайне агрессивно, грозит вызвать полицию и пытается вырвать телефон, на который ее снимают.

«Хватит меня снимать. Я говорю, телефон убрала. Вы отсюда съедете», - не унимается скандалистка.

Детская площадка в Красносельском районе Санкт-Петербурга расположена внутри огромного жилого комплекса на 1,5 тысячи квартир. Она никак не огорожена и не закрыта, поэтому гулять здесь могут абсолютно все.

Ирина Астафьева - участница конфликта, это ее телефон пытались отобрать. Женщина рассказывает, что на площадке гуляли шестеро особенных детей в возрасте от 4 до 9 лет, рядом с каждым был сопровождающий - «тьютер». Агрессию женщины - «собственника» она никак объяснить не может.

«Я могу понять ее какие-то доводы. Ей также страшно, ей не понятны эти дети, она не знает, что делать - это можно понять, но нельзя понять того, почему нельзя подойти и спросить, если тебе что-то не понятно», - недоумевает тьютер Центра «Какая разница!» Ирина.

Девятилетний Денис постоянно просит его обнять. Мальчик не спал ночью - стал невольным участником конфликта на площадке. Центр инклюзивных проектов «Какая разница!» уже полгода работает в соседнем доме, здесь детей с особенностями развития обучают социально-бытовым навыкам, помогают 80-ти семьям.

Анастасия приходит сюда с сыном Димой. Говорит, что только в Центре их принимают такими, какие они есть. Конфликт, произошедший на детской площадке, ее не удивляет.

«Я уже привыкла к этому и я стараюсь сама избегать таких ситуаций. Площадка, это последнее место, куда я пойду гулять», - признается Анастасия Пустовалова.

Это видео посмотрели уже пять миллионов человек, оставив тысячи комментариев. Поступок агрессивной женщины называют не иначе как «фашизмом». Основатель центра «Какая разница!», выложившая видео конфликта в соцсети, признается, что не ожидала такой бурной реакции.

«Это не история про эту женщину, это история про общество. Она вскрыла большую рану. Множество подобных женщин, мужчин, детей с подобным отношением к людям, не таким как ты. Надо смотреть на это по-другому. Если тебе не нравится - просто отойди, но вести себя так - это не подобающе», - уверена Валерия Катаева.

Валерия написала заявление в полицию, Следственный комитет Петербурга инициировал проверку. Известно, что женщину, которая пыталась выгнать особенных детей со «своей» площадки, зовут Наталья. Супруга предпринимателя, живет в соседнем доме, готовит четырехлетнюю внучку к карьере модели. Пообщаться с ней так и не удалось. Зато удалось опросить других жителей этого двора, которые ни раз гуляли здесь вместе с особенными детьми.

«Это же вообще не должно между детьми быть такого. Наши дети вообще не обратили никакого внимания, они играют, как с обыкновенными со всеми детьми», - сказала Ольга Лим.

Не остались в стороне от конфликта и известные люди. Историю прокомментировала актриса Эвелина Бледанс, которая воспитывает особенного ребенка.

«В Питере, в Санкт-Петербурге, а не в глухой деревне, где люди не образованы. Такой дремучий человек оказался в Петербурге», - недоумевает актриса.

У всей этой истории пока все же есть позитивные последствия. Несколько месяцев Центр «Какая разница!» пытался собрать средства на оборудование классов для детей, которых не берут в образовательные учреждения. После скандала на площадке менее чем за сутки удалось собрать почти миллион рублей. И теперь Центр сделает звукоизоляцию помещений, купит парты и доски для занятий. Правда пока не понятно, захотят ли его воспитанники гулять на обычной детской площадке.