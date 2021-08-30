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Участники «Танкового биатлона» провели пристрелку орудий в Алабино

Андрей Аркадьев
18:34 30.08.2021
Команды первого и второго дивизиона привели к нормальному бою штатное вооружение танков Т-72Б3 - 125-мм гладкоствольные пушки, 12,7-мм зенитные и 7,62-мм спаренные пулеметы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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На полигоне Алабино в Подмосковье танковые экипажи, принимающие участие в конкурсе Армейских международных игр - 2021 «Танковый биатлон», завершили пристрелку вооружения своих боевых машин. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Команды первого и второго дивизиона привели к нормальному бою штатное вооружение танков Т-72Б3 - 125-мм гладкоствольные пушки, 12,7-мм зенитные и 7,62-мм спаренные пулеметы. Аналогичные процедуры выполнила китайская команда на своих танках Type-96B и белорусская - на Т-72Б3.

Во время пристрелки экипажи произведут по пять выстрелов из главного орудия танка по мишени на дистанции 1 600 метров и по 30 выстрелов по мишеням на дистанции до 600 метров из автоматического стрелкового вооружения танка.

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