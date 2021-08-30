Боксеры-тяжеловесы сломали ринг во время поединка
Один из столбов, к которому были привязаны канаты, рухнул под весом двух спортсменов в Мексике.
© Фото: Fernando Lavoz, ZUMAPRESS, Globallookpress
Неожиданно закончился боксерский турнир в мексиканском Матаморосе, где тяжеловесы Алехандро де ла Торре и Эрик Молина попытались выявить сильнейшего. В ходе поединка обрушился боксерский ринг. Инцидент произошел, когда Молина облокотился на канаты, а де ла Торре обхватил соперника руками.
Один из столбов, к которому были привязаны канаты, не выдержал веса двух боксеров и рухнул. Соперники, в свою очередь, вылетели за пределы ринга. Как пишет РИА Новости, после происшествия судьи завершили турнир, не выявив в нем победителя.
До обрушения ринга спортсмены провели восемь раундов из двенадцати.