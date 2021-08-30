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Пробиться в Ленинград: 80 лет назад завершился прорыв Балтийского флота из Таллина

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
20:30 30.08.2021
Находка на дне Финского залива у эстонского мыса Юминда напомнила о трагических событиях, которые разворачивались в тех водах 80 лет назад. Экспедиция Минобороны и Русского географического общества нашла погибший корабль.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На палубах корабля и в его трюмах в августе 1941 года спасались и не спаслись тысячи женщин, мужчин, детей - это была эвакуация из оккупированного немцами Таллина - Таллинский прорыв. Корабли гибли десятками, люди - тысячами. Выживали чудом, на острове Гогланд в том числе.

Свет выхватывает из мглы изъеденную ржавчиной надстройку. Корпус судна разломан надвое, на искореженных палубах разбросаны винтовки, здесь же - человеческие останки. Найден транспорт «Балхаш», который 80 лет назад подорвался на минах у эстонского мыса Юминда. Вместе с ним погибли 3800 человек.

«Все люди лежали на палубах, в трюмах, по описаниям мы знаем, что это были раненные, женщины, дети, беженцы. И действительно в момент погружения мы видели момент этой трагедии», - сказал руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой победы» Константин Богданов.

Август 1941 года - 225 кораблей и судов Балтийского флота вышли из Таллина, который уже окружали гитлеровцы. На борту - эвакуированное население, военнослужащие гарнизонов, раненные. Прорываться в Кронштадт пришлось через минные поля, под постоянными обстрелами и бомбежками. За три дня перехода погибли 62 корабля.

За это лето разведывательно-водолазная команда Русского Географического общества смогла найти и идентифицировать десять судов - участников Таллинского прорыва, которые стали братскими могилами для десяти тысяч человек.

Остров Гогланд - 90 миль от Таллина. Именно отсюда уходили корабли Балтийского флота на помощь истерзанным «конвоям», сюда же эвакуировали всех раненных и спасенных из воды. 80 лет назад на берег Гогланда сошли более семи тысяч человек.

Сейчас тут лес, а 80 лет назад здесь был развернут военно-полевой госпиталь, в котором спасали раненных во время Таллинского прорыва. Именно в том госпитале встретили друг друга военные медики Алексей и Антонина Киселевы - бабушка и дедушка Виктории Прохоровой. О Гогланде она слышала с детства - и вот впервые оказалась там, где ее родные спасли сотни жизней.

«Это по сути была передовая, поскольку продолжались обстрелы, бомбежка, были очень тяжелые ранения. Было много ампутаций, хирургических операций. Рассказывали то, что дед сутками не выходил из операционной, бабушка ассистировала, перевязывала», - рассказывает Виктория Прохорова.

Личные вещи краснофлотцев нашли на Гогланде участники совместной экспедиции поискового движения России и Министерства обороны. На разрушенном здании бывшего клуба, где от попадания немецких авиабомб погибли 12 участников «Таллинского перехода», установили  памятную табличку. Но главная задача - найти места захоронения всех тех, кто навсегда остался на острове.

«Нужно это для того, чтобы увековечить память тех, кто здесь захоронен. Мы не знаем, где их могилы, хотелось бы их найти, чтобы люди знали - вот здесь захоронены жертвы Таллинского перехода, а здесь защитники острова Гогланда», - сказал руководитель Северо-Западного отделения ООД «Поисковое движение России» Илья Дюринский.

Если бы на панихиде назвали имя каждой жертвы Таллинского прорыва, она растянулась бы больше, чем на сутки. Тогда погибли 15 тысяч человек. 80 лет назад основным силам Балтийского флота удалось дойти до Ленинграда, они сражались в блокадном городе и победили. А братские могилы тех, кто не смог прорваться, кто отдал свои жизни за будущую Победу, теперь будут отмечены на морских картах.

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