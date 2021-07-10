Экспедиция РГО опознала у берегов Эстонии два затонувших в 1941 году советских судна

На Балтике у берегов Эстонии экспедиция Русского географического общества под названием «180 миль до Ленинграда» обнаружила два советских транспортника, затонувших во время Таллинского прорыва. В августе 1941-го года эти корабли Балтийского флота эвакуировали из Таллина войска и мирных жителей.

Из-за подводных мин они несли большие потери. Два советских транспортника «Балхаш» и «Найссаар» приняли на борт около шести тысяч человек и прошли почти все заграждения, но все же подорвались и затонули у мыса Юминда. Такое количество погибших стало наибольшим за все время трагедий на Балтийском море.

«То, что мы увидели, поразило своим масштабом трагедии. На борту везде - огромное количество останков. Люди лежа слоями в несколько метров. Это, конечно, эмоционально потрясло всю команду», - рассказал руководитель экспедиции Константин Богданов.

Согласно историческим документам «Балхаш» перевозил до четырех тысяч человек - это весь гарнизон города Палдиски вместе с госпиталем и семьями военнослужащих. Спастись удалось немногим. Второй транспортник должен был забрать полторы тысячи человек.

На глубине исследователям также удалось опознать латвийское пассажирское судно и ледокол. В команду международной экспедиции вошли водолазы России, Эстонии, Латвии и Финляндии.