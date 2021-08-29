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Синоптик рассказал о погоде в День знаний в Москве

Виктория Ивашечкина
13:40 29.08.2021
Днем в столице ожидается 20-22 выше нуля, по области +18-23 градуса.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Анна Иларионова, Pixabay
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Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде» о погоде в Москве и области 1 сентября. По словам синоптика, жителей региона ожидает в целом теплая, но душная и влажная погода.

«Первого сентября ситуация с погодой в столичном регионе будет определяться влиянием прохождения холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Значит, погода начнет портиться, пройдут скоротечные ливневые дожди в дневные часы, местами дожди возможны с грозой», - отметил Тишковец.

Метеоролог подчеркнул, что температура ночью будет достигать +15-17 градусов в Москве, по области +13-18 градусов. Днем в столице 20-22 выше нуля, по области +18-23 градуса.

«Ветер - 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление понизится до 737 мм ртутного столба. В целом, 1 сентября может выпасть до 15-20 мм осадков. Среда будет достаточно теплой, но дождливой, влажной, душной», - заключил метеоролог.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что россиян ожидают первые заморозки в сентябре.

В частности, в восточной части Таймыра и в Эвенкии ночью температура будет опускаться до минус трех градусов, а на Чукотке и в Магаданской области - до минус десяти.

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