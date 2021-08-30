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СК проверит рассекреченные документы ФСБ о преступлениях фашистских захватчиков

Кира Тило
16:33 30.08.2021
Омское управление ФСБ рассекретило документы о преступлениях немецко-фашистских солдат. Председатель СК поручил проверить эти материалы.
СК проверит рассекреченные документы ФСБ о преступлениях фашистских захватчиков
© Фото: Russian Investigative Committee, Globallookpress
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ФСБ Омской области рассекретила ряд документов о зверствах немецких солдат на территории Киевской области. Сообщается, что в материалах указаны факты преступлений в отношении жителей СССР.

Председатель СК России Алексей Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК РФ по Омской области Винникову О.Е. изучить рассекреченные материалы и представить доклад.

Следственный комитет России занимается расследованием преступлений против граждан в период Великой Отечественной войны. Следователи проводят отбор и анализ найденных материалов о фактах геноцида советского населения.

Ранее командование Южного военного округа передало музеям воинской славы Крыма и Севастополя боевые знамена дивизий и полков, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

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