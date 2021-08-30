В стране и мире СК проверит рассекреченные документы ФСБ о преступлениях фашистских захватчиков Кира Тило Омское управление ФСБ рассекретило документы о преступлениях немецко-фашистских солдат. Председатель СК поручил проверить эти материалы. © Фото: Russian Investigative Committee, Globallookpress Читайте нас на: ФСБ Омской области рассекретила ряд документов о зверствах немецких солдат на территории Киевской области. Сообщается, что в материалах указаны факты преступлений в отношении жителей СССР. Председатель СК России Алексей Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК РФ по Омской области Винникову О.Е. изучить рассекреченные материалы и представить доклад. Следственный комитет России занимается расследованием преступлений против граждан в период Великой Отечественной войны. Следователи проводят отбор и анализ найденных материалов о фактах геноцида советского населения. Ранее командование Южного военного округа передало музеям воинской славы Крыма и Севастополя боевые знамена дивизий и полков, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика