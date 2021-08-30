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«Просят дать ссылку или сами находят»: эксперт о слежке за сотрудниками

Кира Тило
15:58 30.08.2021
С переходом на «удаленку» компании стали отсматривать соцсети своих работников. Чаще всего смотрят профили в соцсетях, оценивая личные высказывания и уровень профессионализма.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Прошлой весной компании стали переводить своих работников на удаленную работу из-за пандемии коронавируса. В связи с этим работодатели стали отслеживать социальные сети сотрудников. Чаще всего просматривают профили в соцсетях, оценивая высказывания и уровень профессионализма.

Психолог Александр Кичаев поделился своим мнением касательно слежки. Он считает, что в крупных компаниях это оправданно, так как имидж организации зависит от каждого сотрудника.

«Если мы говорим о крупных компаниях, где корпоративный имидж зависит от одного сотрудника, то есть, если он что-то не так сделает или скажет, то  это сказывается, как правило, на имидже всей компании. С точки зрения предотвращения репутационных рисков, это оправдано», — отметил эксперт.

Кичаев подчеркнул, что сейчас сила социальных сетей резко выросла, а отдел кадров часто предупреждает о просмотре соцсетей еще до начала сотрудничества.

«Мы знаем, что сейчас сила соцсетей резко выросла, поэтому только за счет них многие высокопоставленные люди „взяли влияние“ и так далее. Поэтому, как мне кажется, в слежке есть смысл. К тому же, сотрудника нередко предупреждает об этом отдел кадров.  Еще до начала сотрудничества просят дать ссылку или сами находят аккаунты сотрудника, и смотрят, чем он интересуется и занимается», — рассказал Кичаев.

Ранее стало известно, что в Москве отменили требование о переводе не менее 30% сотрудников на «удаленку». При этом власти города рекомендуют работодателям и дальше сохранять удаленный режим работы, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

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