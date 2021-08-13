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В Москве отменили требование о переводе не менее 30% сотрудников на «удаленку»

Роман Захаров
10:02 13.08.2021
При этом власти города рекомендуют работодателям и дальше сохранять удаленный режим работы, если это возможно без ущерба для деятельности организаций.
В Москве отменили требование о переводе не менее 30% сотрудников на «удаленку»
© Фото: David Mark, Pixabay
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В Москве с сегодняшнего дня отменяется требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Соответствующее заявление сделал столичный градоначальник Сергей Собянин. 

«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», - написал он в своем блоге.

При этом мэр подчеркнул, что власти города рекомендуют работодателям и дальше сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций.

Собянин также сообщил, что в Москве отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

Помимо этого, он проинформировал, что число москвичей, получивших первый компонент вакцины от COVID-19, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек. 

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