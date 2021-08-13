В Москве отменили требование о переводе не менее 30% сотрудников на «удаленку»
В Москве с сегодняшнего дня отменяется требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Соответствующее заявление сделал столичный градоначальник Сергей Собянин.
«Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», - написал он в своем блоге.
При этом мэр подчеркнул, что власти города рекомендуют работодателям и дальше сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций.
Собянин также сообщил, что в Москве отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.
Помимо этого, он проинформировал, что число москвичей, получивших первый компонент вакцины от COVID-19, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек.