В Санкт-Петербурге впервые открылась выставка исторических рукописей к 800-летию Александра Невского

К 800-летию со дня рождения Александра Невского, годом которого объявлен в России 2021 год, жители Санкт-Петербурга и гости города впервые смогут увидеть уникальные шедевры древнерусского книжного искусства, включая рукописные источники, которые отражают «деяния князя, потрудившегося за Новгород и за всю Русскую землю». В выставочном зале отдела рукописей Российской национальной библиотеки сегодня открылась масштабная выставка «Александр Невский - на все времена!», которую благодаря онлайн-трансляции желающие увидят во всех странах мира.

Панорама трагических и героических событий русской истории отражена более чем в 100 уникальных экспонатах русской истории. На выставке представлены страницы Лаврентьевской летописи 1377 года, а также иллюстрации лицевого летописного свода XVI века - единственной в своем роде исторической энциклопедии, созданной специально для библиотеки Ивана Грозного, в списках разных редакций жития святого благоверного князя.

«Удобству обзора экспонатов и погружению зрителя в эпоху XIII-XVIII веков помогут современные модульные конструкции в сочетании со специально разработанным мультимедийным комплексом», - сообщается в пресс-релизе организаторов экспозиции.

Впервые для широкой аудитории показаны редкие гравюры VIII-XIX веков, отражающие многогранность подходов к изображению Александра Невского. От древнерусского, когда благоверного князя, принявшего перед смертью схиму, изображали в монашеских одеждах, до времен Петра Великого и еще более поздних, когда Александр Невский предстает на иконах уже в виде воина-рыцаря, облаченного в императорскую мантию.

Выставку раритетов отдела рукописей Российской национальной библиотеки, который является первым в России светским хранилищем манускриптов, дополняют также предметы материальной культуры Древней Руси.