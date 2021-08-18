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Главная битва Невского: ученые РГО обнаружили точное место Ледового побоища

Алексей Курильченко
Павел Кутаренко
14:50 18.08.2021
Ученые Русского географического общества установили точное местоположение Вороньего камня, возле которого произошло легендарное Ледовое побоище.
Главная битва Невского: ученые РГО обнаружили точное место Ледового побоища
© Фото: ТРК "Звезда"
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Ученые Русского географического общества изучают Чудское озеро - то самое, где произошло Ледовое побоище. Исследователи нашли Вороний камень, возле которого и состоялось знаменитое сражение русского войска под командованием Александра Невского. За восемь столетий география местности изменилась, что позволило сделать очень интересные выводы.

С помощью особого подводного пылесоса водолазы отчищают от ила глыбы песчаника. В этой мутной воде, возможно, найден Вороний камень, возле которого, согласно летописям, дружина Александра Невского разбила войско Ливонского ордена.

Исследователям удалось доказать, что эта часть Чудского озера почти 800 лет назад была сушей. За прошедшие столетия вода в озере поднялась на три метра, а значит, Ледовое побоище происходило не на льду, а на берегу.

Специалисты Центра подводных исследований РГО работают на Чудском озере уже несколько недель. При помощи многолучевого эхолота они «обсняли» дно и создали трехмерное изображение - каменная ворона с размахом «крыльев» в 200 метров.

«Образование, скорее всего, естественное, которое представляет собой форму птицы - мы видим крылья, хвост. Скорее всего, это тот легендарный Вороний камень», - считает старший оператор глубоководных комплексов ЦПИ РГО Алексей Онищенко.

Первая экспедиция на Чудское озеро для установления точного места Ледового побоища была организована лишь в 1958 году. Руководил ею военный историк, генерал-майор Георгий Караев. Тогда возле деревни Самолва провели исследования и под водой, и на суше. В Музее истории Ледового побоища представлены уникальные материалы о той экспедиции, в том числе найденное в курганах оружие XIII века.  

«Наконечник копья - не смотрите, что он выглядит новым, - покрыт танином, чтобы не ржавел. Наконечники непонятно, то ли это наконечники стрел, то ли сулиц - маленьких метательных копий», - рассказывает о находках сотрудник Музея истории Ледового побоища Александр Великис.

Именно экспедиции Караева удалось установить наиболее вероятное местоположение Вороньего камня. Но подтвердить его версию смогли только современные исследователи, обладающие высокоточной техникой для подводного поиска. Катер тащит за собой морской магнитометр - прибор, позволяющий обнаруживать на дне металлические объекты размером с монету.

«Сейчас очень модно переписывать историю, сомневаться в исторических источниках, переворачивать их с ног на голову. Будет очень правильно, если событие, которое описано в наших исторических источниках, будет подкреплено материальными свидетельствами», - считает научный сотрудник Института археологии РАН Айвар Степанов.  

Главная задача экспедиции уже выполнена - в год 800-летия Александра Невского удалось обнаружить место его главной битвы.

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