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В России за сутки выявили 19 286 новых случаев заражения COVID-19

Анна Назайкина
12:18 29.08.2021
У 6,9% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.
В России за сутки выявили 19 286 новых случаев заражения COVID-19
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 19 286 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 16 804 россиянину, скончались - 797.

Как отмечается, у 6,9% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлен 1 444 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 1 318 новых случая COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 914. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(25), на Чукотке(14) и в Ненецком автономном округе(13) .

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 6 882 827. За весь период зафиксировано 181 637 летальных исходов, выздоровели 6 148 250 человек.

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