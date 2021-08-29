В России за сутки выявили 19 286 новых случаев заражения COVID-19

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние 24 часа выявили 19 286 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 16 804 россиянину, скончались - 797.

Как отмечается, у 6,9% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлен 1 444 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 1 318 новых случая COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 914. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области(25), на Чукотке(14) и в Ненецком автономном округе(13) .

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 6 882 827. За весь период зафиксировано 181 637 летальных исходов, выздоровели 6 148 250 человек.