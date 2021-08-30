Охотился в воде и на суше: в Египте нашли кита-хищника с четырьмя лапами

Окаменелые останки неизвестного ранее вида четвероногих китов найдены в Египте. Животное жило 43 миллиона лет назад и являлось предком современных китов. О находке говорится в материале британского таблоида Daily Express.

Окаменелости нашли сотрудники Центра палеонтологии позвоночных при Университете Мансуры. Находка скрывалась в породах среднего эоцена во впадине Фаюм в Западной пустыне Египта, когда-то покрытой морем.

Древнего кита назвали Phiomicetus anubis. Размеры существа были внушительными: около трех метров в длину и массой в 590 килограммов. У доисторической особи имелись четыре лапы. Специалисты из Университета Мансура полагают, что кит мог свободно передвигаться как по воде, так и по суше и был главным хищником древних морей. Phiomicetus anubis является доказательством факта перехода китов с суши в море, что произошло около 10 миллионов лет назад.

Название обнаруженному виду дали в честь Анубиса - древнеегипетского бога погребальных ритуалов и мумификации, «стража весов» на суде Осириса в царстве мертвых.