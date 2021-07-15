Египтологи воссоединили разорванный свиток Книги мертвых возрастом 2300 лет

Разорванный свиток древнеегипетской Книги мертвых, возраст которой составляет 2300 лет, удалось восстановить ученым из Новой Зеландии и США.

Новый фрагмент рукописи обнаружили после того, как артефакты из хранилища Музея классических древностей Тисе при Кентерберийском университете в Новой Зеландии оцифровали и выложили в свободный доступ. Благодаря появлению рукописи в Сети, удалось найти вторую часть рукописи, которая хранилась в Исследовательском институте Гетти в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Live Science.

Артефакт сделан из льняной ткани и использовался для мумификации. На свиток иератическим, или скорописным, шрифтом нанесены заклинания и гимны. Также присутствуют иероглифы, изображающие сцены из Книги мертвых, среди них жертвоприношение быка, носильщики, погребальная лодка, изображения богинь Исиды и Нефтиды и бога мертвых Анубиса, которого представляли с головой шакала.

Книгу мертвых создали для человека по имени Петосирис, благодаря восстановлению рукописи, между фрагментами которой остался небольшой пробел, удалось обнаружить начертанное иероглифами заклинание, указала эксперт по египетскому искусству Элисон Гриффит.