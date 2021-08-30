Россия заняла первое место на международном конкурсе АрМИ-2021 «Безопасный маршрут»
Второе место завоевала команда Узбекистана, третье досталось военным инженерам из Вьетнама.
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Россия заняла первое место на международном конкурсе АрМИ-2021 «Безопасный маршрут», который прошел на полигоне Андреевский Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
Второе место завоевала команда Узбекистана, третье досталось военным инженерам из Вьетнама.
Ранее сообщалось, что российские десантники заняли первое место на марш-броске конкурса «Десантный взвод».