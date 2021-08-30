Снова лучшие: российские десантники заняли первое место на марш-броске конкурса «Десантный взвод»

Бойцы ВДВ в Рязанской области упрочили лидерство в АрМИ, победив в эстафете по отделениям. Крылатой пехоте пришлось бежать марш-бросок - не в полной выкладке, а только с автоматом, но зато 15 километров. Плюс сложнейшая полоса препятствий - как раз на ней и развернулась самая отчаянная борьба. Сборные Китая и Узбекистана тоже отлично подготовлены - они вплотную приблизились к российской команде.

Во время марш-броска разрыв между сборными России и Китая составлял всего несколько секунд. Команды преодолели специальную полосу препятствий для подразделений ВДВ. Она состоит из таких упражнений, как «Фасад здания», «Разрушенная лестница» и «Мост». Здесь нельзя терять ни секунды.

После полосы препятствий был еще огневой рубеж, но и там российская сборная отлично показала себя. Впереди последний рывок - командная гонка на боевых машинах, там и решится исход конкурса «Десантный взвод».