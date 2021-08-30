Опубликовано фото за мгновение до смерти актера Артура Диланяна

Коллега актера Артура Диланяна опубликовала в Facebook Московского армянского театра фотографию за секунду до смерти артиста. Снимок сделан во время выступления Диланяна в театре.

«Во время спектакля, на сцене, скончался наш Друг, Коллега, наш Родной Человек Артур Диланян! Фото сделано за секунду до остановки сердца Артура...» - написала коллега.

Артур Диланян скончался в Москве на 60-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.