Умер актер из сериалов «Воронины» и «Кухня» Артур Диланян

Актер Артур Диланян скончался в Москве на 60-м году жизни. По данным СМИ, артисту стало плохо на улице. На место прибыла скорая помощь, но медикам не удалось помочь мужчине. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Диланян известен по ролям в сериалах «Воронины», «Кухня», «Последний из Магикян» и многих других. Также артист выступал в Московском армянском театре.

Ранее стало известно о смерти советского и российского актера Анатолия Рудакова. Причиной смерти артиста стали последствия заражения коронавирусной инфекцией.