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Максим Сураев рассказал, что будет с космонавтами в случае критической ситуации на МКС

Кира Карон
14:26 30.08.2021
Летчик-космонавт прокомментировал ситуацию с новыми повреждениями на МКС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос
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Космонавты в ходе обследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции «Заря». Летчик-космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев рассказал «Звезде», какие шаги будут предприняты, если космонавты окажутся в критической ситуации.

«Специалисты мониторят эту ситуацию. Специалисты следят за тем, что там происходит и как происходит. Соответственно, если там будет угроза жизни или критическая ситуация, то никто экипаж там держать не будет. Российский сегмент закроют или будут делать все, чтобы таких вещей не происходило», - сказал эксперт.

Сураев подчеркнул, что станция работает больше 20 лет.

«Это нормальные, естественные какие-то повреждения конструкции. Самое главное, что специалисты эту ситуацию не отпускают на самотек. Они постоянно следят, и космонавты постоянно вовлечены в эту работу. Я думаю, что все будет хорошо», - заключил эксперт.

Ранее генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил, что космонавты в ходе обследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции «Заря».

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