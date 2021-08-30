В Совфеде рассказали об отношении Словакии к роли СССР в освобождении страны от нацистов

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что в Словакии чтят память о роли СССР в освобождении страны от нацистов. В стране прошло празднование 77-й годовщины Словацкого национального восстания, по итогам которого сенатор сделал вывод о стремлении сохранить память о подвиге советских солдат и поддерживать хорошие отношения с Россией.

«По выступлениям, по душевным встречам с рядовыми жителями было видно, что в Словакии не только чтят память о решающей роли СССР в освобождении страны от нацистов, но и сейчас стремятся сберечь хорошие отношения с РФ», - цитирует Карасина РИА Новости.

Кроме того, сенатора принял по своей инициативе глава МИД Словакии Иван Корчок. Карасин отметил, что темы обсуждений с министром коснулись ситуации в Афганистане, развития двусторонних отношений, нарушения прав человека на Украине и так далее.

Ранее в ФСБ рассекретили имена украинцев, которые устроили казни мирных жителей во времена ВОВ. Всего было убито 170 человек, включая детей, женщин и стариков.