В стране и мире Актер «Шерлока Холмса» Анатолий Рудаков умер от коронавируса Светлана Иванова Причиной смерти артиста стали последствия заражения коронавирусной инфекцией. © Фото: kino-teatr.ru Читайте нас на: Советский и российский актер Анатолий Рудаков умер 1 августа в возрасте 71 года. О смерти заслуженного артиста РФ сообщила бывшая сотрудница кинокомпании «Ленфильм» Ирина Тарасова. Причиной смерти артиста стали последствия заражения коронавирусной инфекцией. По словам Тарасовой, Рудаков был госпитализирован с коронавирусом. «Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился», - написала Тарасова на своей странице в Instagram. Анатолий Рудаков окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сниматься начал еще студентом. Принимал участие в том числе в фильмах «Сержант милиции», «Молодая жена», «Шерлок Холмс», «Агент национальной безопасности», «Государственная граница» и др. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика