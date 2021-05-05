Названы сроки выплат по 10 тысяч рублей семьям со школьниками

Российское правительство должно до 17 августа получить доклад об осуществлении выплат в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, а также о предоставлении помощи неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Соответствующие поручения, направленные на реализацию Послания президента РФ Федеральному собранию, отдал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства - Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России - должны направить в кабмин до 17 августа», - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Также, согласно документу, профильные ведомства до 1 июля обязаны отчитаться о проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до семи лет. Помимо этого, до 10 июня Минтруду и Минфину нужно разработать и представить в кабинет министров подходы к формированию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей, где есть несовершеннолетние.

Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию 21 апреля в центральном выставочном зале «Манеж» в российской столице. Президент, в частности, заявил, что с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, воспитывающихся в неполных семьях, в среднем 5 650 рублей в месяц. Также глава государства сообщил, что выплаты будут распространены и на беременных женщин, которые находятся в тяжелом материальном положении. Размер таких пособий в среднем будет составлять 6 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности). Помимо этого, семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в текущем году, согласно президентскому поручению, выплатят по 10 тысяч рублей.