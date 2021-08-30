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В России могут появиться комары - переносчики лихорадки Западного Нила

Кира Карон
12:21 30.08.2021
В Роспотребнадзоре сообщили, что в России может появиться большое количество комаров - переносчиков лихорадки Западного Нила.
В России могут появиться комары - переносчики лихорадки Западного Нила
© Фото: Gerhard Zwerger-Schoner, imagebroker, Globallookpress
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В России может наблюдаться большое количество комаров - переносчиков лихорадки Западного Нила осенью из-за обилия осадков и теплой погоды. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Случаи заболевания населения лихорадкой Западного Нила наблюдаются и в текущем году, показатель заболеваемости не превышает среднемноголетних значений», - говорится в сообщении.

В текущем году на большей территории России прогнозируется обилие осадков, включая центральную часть, теплая и затяжная осень. В осенний период, по сообщению ведомства, может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с мышиной лихорадкой в РФ. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, также известная как «мышиная лихорадка», - опасное инфекционное заболевание, которое переносят грызуны.

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