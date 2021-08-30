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На Сахалине по факту сноса памятника Гагарину возбуждено уголовное дело

Кира Карон
11:39 30.08.2021
Прокуратура Сахалинской области сообщила, что по факту сноса памятника Юрию Гагарину в городе возбуждено уголовное дело.
На Сахалине по факту сноса памятника Гагарину возбуждено уголовное дело
© Фото: glubinka_rossii, instagram
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На юге Сахалина в городе Невельске по факту сноса памятника Юрию Гагарину прокуратура возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

«В настоящее время стела находится на хранении на территории администрации Невельского городского округа», - говорится в сообщении.

Ранее пользователи социальных сетей распространили снимки, на которых запечатлен памятник первому космонавту, лежащий на земле. Фото были сделаны на въезде в город Невельск.

Как позже заявили в администрации населенного пункта, монумент демонтировали для того, чтобы поставить на его месте автозаправку.

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