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Рогозин: Роскосмос потребует восстановить памятник Гагарину на Сахалине

Роман Захаров
12:50 11.08.2021
На Сахалине снесли памятник первому космонавту, чтобы построить на его месте автозаправку.
Рогозин: Роскосмос потребует восстановить памятник Гагарину на Сахалине
© Фото: glubinka_rossii, Instagram
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Роскосмос потребует от властей Сахалинской области восстановить демонтированный памятник Юрию Гагарину. Соответствующее заявление сделал руководитель государственной корпорации Дмитрий Рогозин.

«То, что сделали с памятником Гагарина, - надо разобраться. Роскосмос сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник», - написал Рогозин в своем Telegram.

Ранее пользователи социальных сетей распространили снимки, на которых запечатлен памятник первому космонавту, лежащий на земле. Фото были сделаны на въезде в город Невельск.

Как позже заявили в администрации населенного пункта, монумент демонтировали для того, чтобы поставить на его месте автозаправку. 

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