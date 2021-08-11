Рогозин: Роскосмос потребует восстановить памятник Гагарину на Сахалине

Роскосмос потребует от властей Сахалинской области восстановить демонтированный памятник Юрию Гагарину. Соответствующее заявление сделал руководитель государственной корпорации Дмитрий Рогозин.

«То, что сделали с памятником Гагарина, - надо разобраться. Роскосмос сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и требованием восстановить памятник», - написал Рогозин в своем Telegram.

Ранее пользователи социальных сетей распространили снимки, на которых запечатлен памятник первому космонавту, лежащий на земле. Фото были сделаны на въезде в город Невельск.

Как позже заявили в администрации населенного пункта, монумент демонтировали для того, чтобы поставить на его месте автозаправку.