Стрельба и метание гранат: «Отличники войсковой разведки» вышли на огневой рубеж под Новосибирском

«Отличники войсковой разведки» под Новосибирском вышли на огневой рубеж - стартовал этап «Индивидуальная стрельба и метание гранат». Здесь каждый военнослужащий должен показать мастерство владения штатным вооружением - автоматом и пистолетом.

Не обойтись и без навыка метания ручной гранаты на точность. На данном этапе состязаются не только крупные сборные - фавориты конкурса, выступают и одиночки.

Пока по итогам трех этапов лидирует наша команда, сборная Китая - на второй позиции, тройку сильнейших замыкает Узбекистан.