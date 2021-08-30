Стрельба и метание гранат: «Отличники войсковой разведки» вышли на огневой рубеж под Новосибирском
Пока по итогам трех этапов лидирует российская команда, сборная Китая - на второй позиции, тройку сильнейших замыкает Узбекистан.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Отличники войсковой разведки» под Новосибирском вышли на огневой рубеж - стартовал этап «Индивидуальная стрельба и метание гранат». Здесь каждый военнослужащий должен показать мастерство владения штатным вооружением - автоматом и пистолетом.
Не обойтись и без навыка метания ручной гранаты на точность. На данном этапе состязаются не только крупные сборные - фавориты конкурса, выступают и одиночки.
Пока по итогам трех этапов лидирует наша команда, сборная Китая - на второй позиции, тройку сильнейших замыкает Узбекистан.