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Россияне установили два рекорда на втором этапе конкурса АрМИ «Отличники войсковой разведки»

Надежда Котормус
21:52 26.08.2021
По итогам двух этапов конкурса российская команда сохраняет лидерство.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Книга рекордов АрМИ переписывается ежегодно. Не стали исключением и нынешние Игры. На завершившемся в Новосибирске втором этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» - сразу четыре новых достижения, два из них установили россияне.

Механик-водитель команды России в ходе второго этапа пришел к финишу за 11 минут 52 секунды, тем самым побив рекорд 2020 года на 27 секунд. Лучшее время по выполнению норматива за всю историю проведения игр «Наложение кровоостанавливающего жгута и оттаскивание раненого» также принадлежит российской команде и составляет 38 секунд.

Разведчики из команды Китая установили рекорд по выполнению норматива «Надевание противогаза» за 2,2 секунды, а разведчики команды Узбекистана рекорд по выполнению норматива «Скрытное выдвижение к объекту противника перебежками и переползанием на боку» за 1 минуту 24 секунды.

Этап «Конкурс разведчиков-специалистов» включал в себя преодоление маршрута в условиях сложной местности на боевых машинах пехоты (БМП) и выполнение военнослужащими нормативов по боевой подготовке. Так, механикам-водителям предстояло пройти дистанцию длиной 7,5 километров на БМП и продемонстрировать навыки вождения на 15 различных препятствиях, таких как водная преграда, колейный мост, железнодорожный переезд, противотанковый ров и другие.  

По итогам двух этапов конкурса российская команда сохраняет лидерство, вторую и третью строчку занимают команды из Китая и Узбекистана.

Армейские международные игры - 2021 начались 22 августа и продлятся до 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

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