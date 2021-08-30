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«Страж порядка»: как прошло открытие конкурса военной полиции в Сербии

Андрей Аркадьев
Павел Ремнев
11:00 30.08.2021
Участникам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы, отработать действия патрульного наряда, пройти полосу препятствий и совершить марш-бросок. Нашу делегацию в Сербии возглавляет замминистра обороны Татьяна Шевцова.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Сербии в рамках АрМИ-2021 состоялась церемония открытия конкурса военной полиции «Страж порядка». Кроме принимающей стороны в соревнованиях участвуют представители России, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра.

Перед памятником сербским солдатам-освободителям миллиметр к миллиметру выставляют флаги стран-наблюдательниц Белоруссии, Египта, Греции, Венгрии. В строю - последние тренировки знаменосцев. На трибуне уже появились кубок и комплекты медалей, с них не сводят глаз все команды.

За награду сражаются военные полицейские из шести стран. Кубок конкурса «Страж порядка» Армейских международных игр - кульминация всех усилий и тренировок.

На город опускается долгожданный вечер. Собираются люди, зажигаются огни - и начинается церемония открытия. Внизу на площади играет государственный гимн Республики Сербия.

Армейские игры объединили страны с совершенно разной культурой - это видно и по форме военнослужащих, и по тому, как они проходят по площади. Киприоты идут будто на прогулке. У иранцев и катарцев руки при ходьбе прямые, шаг неширокий. У сербов нога согнута в колене, и они буквально вбивают ботинки в брусчатку. Казахстанцы и россияне - это наш знаменитый печатный шаг.

Российскую делегацию на церемонии открытия возглавляет заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Она дает интервью сербскому изданию. Корреспондента интересует, как служится женщинам в российских Вооруженных силах и участвуют ли они в Армейских международных играх.

«В целом Армейские игры - это конкурс мастерства, и девушки-военнослужащие занимают первые места и где-то опережают военнослужащих-мужчин. В целом хочу сказать, что АрМИ - это возможность обмениваться опытом, боевым опытом. Если говорить о наших военных полицейских, то они участвовали в операции в Сирии, потому у них есть возможность показать свой боевой опыт», - отметила Шевцова.

Небольшую, чуть больше часа, церемонию российский ансамбль Ракетных войск стратегического назначения вместе с коллегами из сербского Министерства обороны превращают в полноценный концерт. И вот завершающая точка - на сцену выходит министр обороны Сербии.

«Я зову всех граждан поприсутствовать на конкурсе и посмотреть, на что способны команды, насколько они обучены, насколько трудны задачи, которые они выполняют. Объявляю международный конкурс подразделений военной полиции "Страж порядка" открытым», - сказал министр обороны Сербии Небойша Стефанович.

С этих слов отсчет пошел - впереди у команд из России, Сербии, Катара, Ирана, Казахстана и Кипра четыре этапа, где им предстоит выяснить, в какой стране служат лучшие военные полицейские.

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