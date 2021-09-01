Военные полицейские России и Сербии идут вровень в конкурсе «Страж порядка»

Сверхточной стрельбой отметились военные полицейские России и Сербии на первом, огневом этапе конкурса «Страж порядка». Наши «красные береты» и хозяева состязаний отлично прошли все упражнения и набрали одинаковое количество очков.

Российская команда готовится к выходу на огневой рубеж. Звучит сигнал зуммера и первая двойка российских военных полицейских выскакивает из автомобиля.

Команду набирали из лучших со всей России. Это видно и по тому, как они стреляют. Слава Норбу из Тувы лежит на животе, Владимир Черник из Омска ведет огонь из положения на боку. Следующей нашей паре тяжелее - им нужно превзойти очень хороший результат товарищей.

После первого этапа Россия и Сербия разделяют первое место. Каждая ошибка может стать роковой. Соперничество принципиальное. Помощники арбитров показывают судьям из стран участниц уже отработанные мишени.

По итогам второго дня соревнований впереди с небольшим отрывом команда Сербии. Но это только второе сражение, - впереди еще два этапа соревнований.