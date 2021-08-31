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Российская и сербская команды идут вровень на конкурсе АрМИ-2021 «Страж порядка»

Тимур Шерзад
18:36 31.08.2021
В индивидуальном зачете лучше всех выступили военные полицейские из Сербии Никола Крстич (фактор попадания 1,98) и Петар Вукашинович (1,67). Третьим идет член сборной от России Алексей Гладков (1,36). 
Российская и сербская команды идут вровень на конкурсе АрМИ-2021 «Страж порядка»
© Фото: Минобороны России
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Российская и сербская команды идут вровень на конкурсе АрМИ-2021 «Страж порядка». Сам конкурс проходит в городе Кралево в Республике Сербия. На данный момент позади уже первый, огневой, этап соревнований. 

Судейская комиссия оценила результаты участников из шести стран. Российские и сербские военнослужащие набрали по 631 баллу, на втором месте - Казахстан с 482 баллами, а на третьем - сборная Ирана с 403 очками. Четвертую строчку занимает Кипр (163 балла), а замыкает перечисление Катар (100 очков).  

В индивидуальном зачете лучше всех выступили военные полицейские из Сербии Никола Крстич (фактор попадания 1,98) и Петар Вукашинович (1,67). Третьим идет член сборной от России Алексей Гладков (1,36). 

На огневом рубеже от каждой команды было по три участника - им надо было поразить по пять грудных мишеней (дистанция 10 метров) из пистолета Glock 17 и по столько же ростовых из автомата Zastava M70 (дистанция 100 метров).

Задача была в максимально быстрой и точной стрельбе с необходимыми перемещениями по полигону и соблюдением всех необходимых требований безопасности. Каждую мишень надо было поразить как минимум дважды. 

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